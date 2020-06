Afirmatiile unui celebru medic italian despre coronavirus provoaca o polemica

Ziare.

"In realitate, virusul nu mai exista din punct de vedere clinic in Italia", a declarat duminica la postul de televiziune RAI dr. Alberto Zangrillo, directorul spitalului San Raffaele din Milano.Zangrillo este cunoscut in Italia drept "medicul lui Berlusconi", fiind cel care a tinut sub observatie starea de sanatate a fostului sef al guvernului italian."Prelevarile efectuate in cursul ultimelor zece zile au aratat o incarcatura virala absolut infinitezimala in termeni cantitativi, in comparatie cu cele efectuate in urma cu o luna sau doua", a declarat el."A venit timpul sa incetam sa terorizam aceasta tara", a spus medicul, relateaza AFP.Pandemia de COVID-19 s-a soldat cu aproape 33.500 de morti in trei luni de zile in Italia, cele mai multe cazuri inregistrandu-se in nordul tarii si in special in regiunea Lombardia."In asteptarea probelor stiintifice care sa sustina teza disparitiei virusului, ii invit pe cei care se declara convinsi de aceasta teza sa nu semene confuzie printre italieni", a afirmat intr-un comunicat oficialul din Ministerul Sanatatii Sandra Zampa.Seful Consiliului national al sanatatii, Franco Locatelli, s-a declarat "perplex" dupa ce a auzit afirmatiile lui Zangrillo. "Ajunge sa te uiti la numarul de noi cazuri pozitive confirmate in fiecare zi pentru a constata persistenta in Italia a noului coronavirus", a declarat el.Numarul zilnic al noilor contaminari oscileaza intre 300 si 500. Duminica s-au inregistrat 355 de noi cazuri, majoritatea in Lombardia.Directorul prestigiosului institut al bolilor infectioase Spallazani de la Roma, Giuseppe Ippolito, a spus la randul sau ca nu exista nicio dovada stiintifica ca virusul a suferit o mutatie sau a scazut in putere.Italia iese progresiv din izolare de la inceputul lui mai, dornica sa-si relanseze cat mai repede economia si in special turismul, care ar urma sa reporneasca odata cu deschiderea frontierelor, de la 3 iunie. Peninsula ramane insa in continuare foarte marcata de pandemie, iar bilanturile oficiale zilnice ale deceselor si contaminarilor sunt analizate cu lupa.Guvernul a avertizat ca este una dintre fazele cele mai sensibile ale iesirii din izolare si a facut apel la populatie sa respecte mai mult ca niciodata regulile de distantare.O aplicatie pe smartphone de trasare a contactilor pentru a ajuta la evitarea unei recrudescente a virusului a fost de altfel lansata luni in patru dintre cele 20 de regiuni ale tarii, iar altele vor urma in curand.