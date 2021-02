VIDEO Aglomeratie in Milano, inainte de noile restrictii. Sute de locuitori au iesit la plimbare in centrul orasului

Orasul italian va intra intr-un scenariu portocaliu, incepand de luni, cand localurile se vor inchide, iar deplasarile vor fi drastic limitate, scrie Digi24.ro Oamenii nu vor mai avea voie pe strazi dupa ora 22.00 fara un motiv intemeiat, iar barurile, restaurantele si muzeele se inchid. Italia impune restrictii suplimentare in cinci regiuni , inclusiv in Lombardia, din cauza COVID-19.De luni, Lombardia, Piemont si Marche vor trece din zona galbena in cea portocalie, in care barurile, restaurantele si muzeele se inchid.Doua regiuni, Basilicata si Molise, devin zone rosii, in care totul este inchis, mai putin magazinele cu produse de prima necesitate (alimente, farmacii), si unde deplasarile sunt permise doar din motive profesionale si de sanatate.Cele 20 de regiuni italiene sunt impartite in zone galbene (cu risc moderat), portocalii (risc mediu) si rosii (risc ridicat).