Alegerile locale si regionale din Italia vor fi amanate pentru toamna, din cauza pandemiei

Alegerile locale din multe dintre marile orase din Italia, printre care Roma, Milano, Torino si Napoli , vor avea loc intre 15 septembrie si 15 octombrie, au spus sursele, adaugand ca decizia a fost aprobata de guvern printr-un decret.Alegerile regionale din Calabria vor fi de asemenea amanate, au spus sursele.Alegerile locale sunt cruciale in Italia pentru ca influenteaza deseori politica nationala, in contextul in care liderii de partid isi consolideaza influenta prin controlul asupra oraselor si regiunilor puternice.Majoritatea partidelor din spectrul politic sustin guvernul de uniunea nationala condus de Mario Draghi, fost director al Bancii Centrale Europene, ceea ce inseamna ca administratiile locale sunt una dintre putinele zone unde partidele isi pot aplica fiecare propriile politici.Politicienii incepusera deja sa se pregateasca pentru alegerile locale, insa autoritatile sanitare au atras atentia ca Italia ar putea fi lovita de un al treilea val de infectari in urmatoarele saptamani.Numarul cazurilor de coronavirus a crescut cu circa 25% in primele patru zile ale acestei saptamani comparativ cu aceeasi perioada din saptamana trecuta.Guvernul a dispus marti inchiderea scolilor in zonele puternic afectate de COVID-19 si a prelungit restrictiile aflate deja in vigoare asupra magazinelor si deplasarilor pana dupa Paste.