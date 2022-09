Alunecari de teren in Sicilia: trei morti (Video)

Alunecarile de teren care au afectat Sicilia au provocat moartea a cel putin trei oameni, miercuri.

Ploile torentiale care au lovit Italia in ultima perioada au fost urmate de alunecari de teren care au dus la pierderi de vieti omenesti si au distrus mai multe case, poduri si masini, transmite BBC.

Cei trei morti sunt un baiat de 10 ani si doi barbati, din oraselul Saponara, in apropiere de Messina, in nord-estul Siciliei.

Aproape 100 de soldati au fost trimisi in zona, pentru salva oamenii care sunt prinsi in casele si masinile afectate de inundatii si de alunecarile de teren.

Italia a fost grav afectata de inundatii in aceasta toamna. Sase persoane au murit in orasul Genova, din nordul tarii, iar alti noua oameni au pierit in Toscana si in Cinque Terre.