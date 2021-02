Ancheta de proportii in Italia. Persoane anonime i-au spus unui guvernator ca pot face rost de zeci de milioane de doze de vaccin anti-COVID

Potrivit Hotnews.ro , anchetatorii verifica daca "cererile de achizitie directa de vaccinuri anti-Covid" au fost transmise de catre institutiile regionale, cautand in acelasi timp "anonimii care au propus achizitionarea de vaccinuri autoritatilor".Ofertele primite de guvernatorii italieni vin dupa ce companiile farmaceutice ale Pfizer si AstraZeneca au anuntat ca nu au prevazut deocamdata furnizarea vaccinului pe piata privata: "Intermediarii nu pot propune vaccinuri, deoarece nu se furnizeaza persoanelor private, ci doar guvernelor".Potrivit Il Fatto Quotidiano, guvernatorul regiunii Veneto, Luca Zaia, a spus ca a primit oferte pentru 27 de milioane de doze de vacin. Anterior guvernatorul a declarat ca vrea sa cumpere vaccinuri pentru regiune, in afara acordului cu UE , deoarece e nemultumit de ritmul in care se vaccineaza in Italia Luca Zaia a explicat ca a primit doua oferte de a cumpara 12 si 15 milioane de doze: "Nu stiu de unde au fost procurate".