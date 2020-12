Ancheta uriasa in Italia. Sunt vizate mai multe grupari de pornografie infantila

Potrivit hotnews.ro , care citeaza Mediafax, in Italia se are loc o ampla operatiune impotriva pornografiei infantile, fiind implicati peste 300 de politisti care efectueaza perchezitii si arestari in 53 de provincii si 18 regiuni.Agentii, care au lucrat sub acoperire pe Telegram si WhatsApp timp de cateva luni, au desfiintat 16 asociatii criminale si au identificat peste 140 de grupuri de pornografie infantila.In intreaga lume sunt implicate in retea 432 de persoane, dintre care 81 sunt italieni. Operatiunea este cea mai masiva din ultimii ani impotriva pornografiei infantile online.Potrivit sursei amintite, in dosar "sunt implicati profesionisti consacrati, muncitori, studenti, consultanti universitari, pensionari, angajati privati si publici, inclusiv un politist rutier".Pe langa schimbul de videoclipuri si imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor, in unele cazuri, presupusii pedofili identificati ar fi oferit si posibilitatea de a avea "contacte directe" cu minorii.