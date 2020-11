Aproape 40.000 de noi cazuri de COVID-19 in Italia, un nou record. Numarul deceselor, in scadere

Ministerul Sanatatii a mai raportat 425 de decese asociate coronavirusului, in scadere fata de cele 446 de decese inregistrate vineri.Nu mai putin de 41.063 de oameni au murit de COVID-19 in Italia de la inceperea pandemiei, iar 902.490 persoane au fost contagiate.Lombardia, regiune in nordul Italiei, continua sa ramana zona cea mai afectata, cu 11.489 de cazuri noi, fata de 9.934 de cazuri inregistrate vineri.Regiunea vecina Piemont este a doua cea mai afectata.