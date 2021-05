Trei arestati dupa prabusirea telefericului in Italia: "Stiau de mai multe saptamani ca franele de urgenta nu functioneaza". Cum s-a produs tragedia RECONSTITUIRE VIDEO

Cei trei arestati au fost identificati drept patronul, directorul si seful de operatiuni ai firmei delegate sa se ocupe de operarea telefericului.Potrivit echipei de investigatori ai accidentului petrecut duminica, 23 mai, cei trei sefi ai firmei de mententanta "stiau de mai multe saptamani ca franele de urgenta nu functioneaza". Afirmatia ii apartine Olimpiei Bossi, procurorul insarcinat cu anchetarea cazului, arata BBC Surse din ancheta au declarat pentru televiziunea italiana Rai 3 ca cei trei arestati ar fi recunoscut in fata investigatorilor ca au dezactivat intentionat sistemul de franare automata de urgenta, dupa "erori in functionarea instalatiei de cablu" pe care muncitorii de la mentenanta nu reusisera sa le remedieze. Accidentul cumplit s-a petrecut la doar cativa metri de finalul traseului . Un angajat al telefericului a iesit sa deschida poarta pe care urmau sa coboare turistii aflati in cabina.In acel moment, cablul de tractiune al telefericului a cedat, din motive inca necunoscute. Cabina, atasata pe cablul din sensul opus, a pornit cu viteza inapoi. Teoretic, in acel moment, ar fi trebuit sa intre in functiune frana de urgenta, actionata in puncte intermediare, precum stalpii de sustinere.Cum frana n-a functionat, cabina a rulat cu viteza tot mai mare la vale, s-a izbit dupa 54 de metri intr-un stalp de sustinere, s-a rupt de pe cablu si a plonjat 20 de metri in gol.O simulare a accidentului a fost facuta de jurnalistii de la cotidianul la Reppublica