Atentionare de calatorie: Republica Italiana - pericol de prabusire a ghetarului Planpincieux

Astfel, potrivit unui comunicat al MAE, incepand cu data de 6 august 2020 si pana la noi dispozitii, au fost impuse urmatoarele masuri de siguranta:- interzicerea circulatiei rutiere si pietonale in sensul urcusului, pe strada comunala Val Ferret de la intersectia cu fractiunea Meyen;- evacuarea zonelor de risc din localitate;- interzicerea accesului in zonele respective;- suspendarea circulatiei rutiere si pietonale pe strada care duce catre localitatea Rochefort;- suspendarea serviciului de Transport Public Local (incepand cu localitatea La Palud).Totodata, MAE recomanda consultarea informatiilor disponibile pe pagina de internet a Primariei localitatii Courmayeur (http://www.comune.courmayeur.ao.it).In context, Ministerul Afacerilor Externe reaminteste faptul ca persoanelor care sosesc in Republica Italiana si care in ultimele 14 zile s-au aflat in Romania sau au tranzitat Romania li se aplica obligativitatea supravegherii medicale si autoizolarii pentru o perioada de 14 zile. Sunt exceptati de la aceasta masura membrii echipajelor mijloacelor de transport de marfuri / persoane si personalul navigant.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Torino: +39 011 249 57 75; +39 011 249 52 64; +39 011 18 95 83 90, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al oficiului consular al Romaniei la Torino: +39 338 756 81 34.MAE recomanda si consultarea paginilor de internet http://torino.mae.ro/contact (Consulatul General al Romaniei la Torino), http://www.meteoalarm.eu/, http://www.mae.ro/ si reaminteste faptul ca cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.