VIDEO Ravagiile provocate de furtuna "Alex" in Italia si Franta: 21 de persoane date disparute au fost gasite. Doua persoane au murit

''21 de disparuti au fost gasiti la Vievola si s-a inceput evacuarea lor cu elicopterul la Limone'', in Italia, a indicat pentru AFP Mara Anastasia, purtatoare de cuvant a Protectiei Civile. Printre aceste persoane se numara doi cetateni germani si nepotii lor italieni, a adaugat ea.Bilantul intemperiilor din Italia a ajuns in prezent la o persoana disparuta - un barbat a carui masina a cazut intr-un curs de apa - si doi morti. Cele doua victime sunt un pompier in varsta de 53 de ani, care a murit in timpul interventiei in Val d'Aoste si un barbat de 36 de ani, al carui vehicul a cazut in raul Sesia, in Piemont.Autoritatile au anuntat sambata ca 22 de persoane erau date disparute in zona de frontiera, trecatoarea Col de Tende fiind blocata de grohotis, viituri si alunecari de teren.In Franta , un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta a confirmat ca mai multe persoane, pe care le-a numit ''naufragiati rutieri'', au ramas blocate vineri intre doua alunecari de teren, langa tunelul Tende. Aceste persoane au fost adapostite intr-o gara veche din Vievola. "Elicopterul a facut posibila astazi (sambata, n.a.) evacuarea majoritatii acestor oameni, aproximativ patruzeci", a spus el.Potrivit presedintelui regiunii Piemont, care se invecineaza cu sud-estul Frantei, aceste intemperii au fost cele mai grave din 1994.De la Ventimiglia la Biella, ploile abundente care au cazut incepand de vineri dupa-amiaza in aceasta regiune deluroasa au provocat inundatii, alunecari de teren si pagube materiale semnificative, deteriorand cladiri si infrastructura, in special podurile.De asemenea, numeroase cai rutiere au fost blocate, mai multe sate ramanand izolate, a constatat un jurnalist AFP aflat la fata locului.In Piemont, numeroase sate, cu strazi si case devastate de apa, au ramas izolate, fara apa sau electricitate, potrivit autoritatilor din regiune, care evoca o situatie ''extrem de critica''.Cele mai afectate zone se afla in bazinele raurilor Toce, Tanaro, Biellese si Sesia.In Ventimiglia, unde Roya a iesit din matca, primarul Gaetano Scullino a estimat ca ''un astfel de dezastru nu s-a mai petrecut din 1958''.Inundatiile au devastat partea de vest a orasului, provocand daune de milioane de euro, potrivit autoritatilor locale.Premierul Giuseppe Conte a indicat ca se afla in contact permanent cu seful Protectiei Civile, Angelo Borrelli. ''Asiguram supravegherea constanta, in deplina coordonare cu teritoriile, cu o atentie sporita acordata zonelor Val d'Aoste, Piemont si Liguria'', a indicat oficialul pe pagina sa de Facebook