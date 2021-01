Cum arata moartea pe TikTok

Urmeaza sa stabileasca cine i-a dat provocarea. Acest joc cu esarfa presupune infasurarea unui obiect in jurul gatului (centura, esarfa, fular etc.) cu scopul de a obtura respiratia cat mai mult timp, in timp ce respectiva persoana se inregistreaza cu telefonul mobil. Este o provocare pe care copiii o accepta, ajungand sa isi tina respiratia pana cand lesina, pentru a experimenta senzatii tari. Fetita a pierdut controlul asupra jocului si a fost descoperita inconstienta in baia familiei de sora ei de cinci ani.Sora mijlocie a fetitei de 10 ani din Italia , in varsta de 9 ani, a explicat cum se joaca aceasta provocare aducatoare de moarte. Toate fetitele din familie stiau despre joc, inclusiv cea mica, de 5 ani, iar singura informatie a parintilor era ca fetita lor cea mare urmareste filme pentru coregrafii. Manipularea inocentei este un abuz perfid si flagrant , care nu ar trebui sa ramana fara consecinte juridice nicaieri in lumea civilizata. Asta s-a intamplat in Italia si se intampla peste tot in spatiul european si in lume, astazi, cu copiii nostri aflati pe retele de socializare de la varste foarte fragede, fara control parental si fara verificari ale anumitor platforme - valabil in cazul TikTok.Copiii isi doresc socializare, prieteni, vor sa exploreze spatii noi. Cat de pregatiti sunt pentru asta si cat de devreme patrund in lumi alternative, ne priveste in mod direct ca parinti, educatori, autoritati publice si de aplicare a legii. 10 ani este o varsta mult prea frageda pentru TikTok sau alte retele de socializare. Indraznesc sa afirm ca si la 14 ani este devreme, fara o minima verificare si niciun fel de control parental de continut/prietenii/jocuri si activitati. Copiii percep spatiul cibernetic drept un spatiu sigur in care se pot juca si in care pot descoperi. Sa ne imaginam un joc de-a provocarea, jucat nu de 5-10 copii, ci de sute de mii sau chiar milioane de copii si adolescenti, pe TikTok.Posibilitatile sunt infinite, dar protectia lipseste.In fiecare secunda, sunt milioane de inteligente creative, dar foarte vulnerabile, dornice de activitati noi si milioane de vointe orientate catre joc. Pandemia a accentuat izolarea, angoasele, nesiguranta si framantarile copiilor si ale adolescentilor. In astfel de conditii, o singura provocare nepotrivita poate atinge milioane de vieti.In cazul Italia, Agentia italiana pentru protectia datelor a manifestat din decembrie o pozitie ferma fata de TikTok acuzand o "lipsa de atentie la protectia minorilor" si criticand usurinta cu care copiii foarte mici se pot inscrie la aplicatia video. In prezent Agentia doreste sa blocheze TikTok pana pe data de 15 februarie. Blocajul vine pentru a determina platforma sa creeze mecanismele necesare pentru a verifica varsta utilizatorilor. In acest moment, cerinta de varsta este de 13 ani, dar nu exista metode de confirmare si verificare.cati copii sunt dispusi sa accepte provocari riscante - fie ca vorbim despre jocuri sinucigase sau trafic de persoane - cati au educatia necesara sa nu raspunda la astfel de provocari, pe cati dintre ei ii verificam in activitatile lor, intr-un spatiu urias, ticsit de informatie foarte amestecata si controversata, cu modele de multe ori indoielnice si filtre zero.Un personaj tenebros, cu multiple activitati suspecte sau la limita legalitatii, cu dosare pe rolul instantei SI... profil TikTok de prof rebel (pentru a conserva, manipulator, o anumita autoritate); arogant, provocator si invaziv, acest individ continua sa ia cu asalt un spatiu de joaca cibernetic, populat cu varste mult prea fragede, pentru a le "deschide mintile", sub pretextul de a oferi informatii educationale. 516K de urmaritori, "mentorat si coaching activ".Poate va doriti sa stiti ce ii invata pe copiii vostri "@profu.online" Alexandru Cumpanasu , dragi parinti. Va lansez aceasta provocare. Stiti ce mentorat se intampla acolo, ii intrebati despre mesajele cu proful? Poate merita vazute. Sunteti constienti de tenta sexuala a dialogurilor cu copiii pe care ii cresteti? Stiti cine danseaza online cu copilele voastre minore si "paseaza provocarea" Daca nu, a venit categoric timpul sa aflati/studiati/raportati concluzii si ingrijorari. Iar Alexandru Cumpanasu nu e singurul. Ca el sunt multi altii. Traficantii de carne vie au un comportament foarte similar pe retelele de socializare . Cea mai frecventa metoda de recrutare este metoda lover boy , prin care fetele se indragostesc si ii urmeaza de bunavoie.Chiar, ce mai fac copiii nostri in ultima vreme? Ce prieteni virtuali mai au, cu cine se mai joaca, cat timp petrec in camera lor, cu tableta sau mobilul in mana, fara sa stim exact in ce lumi navigheaza? Pentru ca lumile in care isi petrec timpul unei pubertati fragile si incarcate de provocari s-ar putea sa ii rapeasca de pe lumea asta in liniste, intr-o buna zi, fara sa avem habar, vreodata, ce s-a intamplat. Iar la intrebari, dupa o moarte sau o disparitie brutala, nu ne mai raspunde nimeni.