Tragedie in Italia: Cel putin 5 persoane au murit la un camin de batrani in apropiere de Roma

Tragedia a avut loc la Villa dei Diamanti, in localitatea Lanuvio, in apropiere de Roma."Unii rezidenti au murit, iar altii au ajuns la spital", au precizat pompierii, intr-o postare pe Twitter Sapte persoane, inclusiv doua cadre medicale, au fost spitalizate cu simptome de intoxicatie cu monoxid de carbon."Este o tragedie", a reactionat pe Facebook Carlo Sibilia, subsecretar in Ministerul de Interne.Caminul de batrani Villa dei Diamanti se confrunta cu problema unui focar de coronavirus, dupa ce un cadru medical de acolo a fost testat pozitiv la 13 ianuarie.