Cum vor arata centrele de vaccinare anti-COVID din Italia. Vor fi construite foisoare sub forma unei flori care simbolizeaza primavara

Sambata, Italia a devenit tara europeana cu cel mai mare numar de morti din cauza Covid-19, depasind Marea Britanie Duminica, Domenico Arcuri, comisarul special pentru urgenta Covid-19, a confirmat ca Italia spera sa inceapa vaccinarea angajatilor din sectorul medical si cel al asistentei sociale, precum si a persoanelor din caminele pentru batrani, cu 1,8 milioane de doze, de la jumatatea lunii ianuarie.Inainte de asta, tarile europene vor alege o zi pentru debutul simbolic al campaniilor de vaccinare de pe continent, a declarat Arcuri intr-o conferinta de presa.In Italia vor exista aproximativ 300 de centre de distributie, iar numarul lor va creste la 1.500 la momentul de varf al campaniei de vaccinare."Am putea construi cateva chioscuri la inceputul campaniei, dar aceste structuri vor fi pentru momentul in care italienii vor fi vaccinati", a spus Arcuri.Guvernul italian este increzator ca majoritatea italienilor vor fi vaccinati pana in septembrie.Pavilioanele in forma de primula au fost proiectate de arhitectul Stefano Boeri, care a spus ca echipa sa a ales aceasta floare, care anunta venirea primaverii, ca simbol al campaniei, al carei slogan este "Italia renaste cu o floare".Un total de 64.036 de oameni au murit in Italia din cauza Covid-19, fata de 64.026 in Marea Britanie, potrivit datelor aferente zilei de sambata.Boeri, renumit pentru proiectarea zgarie-norului Padurea Verticala din Milano, a spus ca pavilioanele vor fi alimentate cu energie solara si construite din materiale reciclabile, cum ar fi cherestea si textile.Acestea vor putea fi demontate si montate din nou intr-o alta locatie.Boeri nu a pretins niciun ban pentru proiectul sau, iar Arcuri a spus ca si alti profesionisti si alte firme se implica, oferind servicii si materiale gratuite, care vor reduce costul initiativei.