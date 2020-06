Colosseumul, simbol al reintoarcerii la normalitate a Italiei, a fost redeschis

Ziare.

Prin redeschiderea Colosseumulului, Italia si-a recuperat principalul simbol, care si-a reprimit vizitatorii fara obisnuite cozi si in mijlocul masurilor de securitate.Redeschiderea amfiteatrului roman a avut luni un aer festiv cu o ceremonie la care au participat oficialitati militare si autoritati ale statului, precum delegata guvernului capitalei, Gerarda Pantalone."Ultimele luni au fost foarte dificile, cu o tacere suprarealista, greu de acceptat", a marturisit directoarea sitului arheologic, Alfonsina Russo, cu cateva minute inainte de inceperea ceremoniei.Monument emblematic al Romei antice, situat in inima Orasului Etern, Colosseumul s-a redeschis luni oferind o protectie sanitara adecvata pentru personal si vizitatori (masti si scanare a temperaturii corporale), trasee sigure, rezervari obligatorii si orare modificate pentru a evita aglomerarea la orele de varf.Pentru a sarbatori acest moment important si in solidaritate cu toti cei care si-au pierdut parintii si prietenii in timpul pandemiei, Colosseumul a fost iluminat duminica in culorile drapelului italian.Pentru a intra in impunatorul Amfiteatru Flavian, inclus in Patrimoniul Mondial UNESCO, rezervarile sunt obligatorii. Ca masura de precautie, la portile sale a fost instalat un punct sanitar ambulator, cu un medic ce va oferi asistenta vizitatorilor a caror temperatura depaseste 37,5 de grade.Pe masura ce sunt ridicate restrictiile, Italia isi redeschide treptat publicului patrimoniul si monumentele celebre, in speranta de a reinvia cat mai rapid sectorul turistic, afectat de pandemia de COVID-19 care a provocat peste 32.000 de decese in peninsula. Guvernul va redeschide granitele tarii incepand cu data de 3 iunie.Aproape toate monumentele si cladirile celebre din Italia s-au redeschis deja publicului: situl arheologic Pompeii, marti si Bazilica Sf. Petru din Roma, Galeria Borghese, Muzeele Capitoline, catedralele din Florenta si Milano.Muzeele Vaticanului, o alta importanta destinatie turistica, au fost de asemenea redeschise luni publicului.