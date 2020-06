Coronavirus in Italia: 177 de cazuri noi si 88 de decese, in ultimele 24 de ore

Ziare.

Sunt 88 de victime in ultimele 24 de ore, o crestere usoara fata de ultimele zile, conform La Repubblica. Nu au fost inregistrate decese in regiunile Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Sardinia Umbria, Friuli.Numarul total al persoanelor care au contractat virusul de la inceputul epidemiei este 234.013.La terapie intensiva se aflau joi 338 de persoane, cu 15 mai putine fata de miercuri. Inca sunt internate, cu simptome, 5.503 de persoane, 239 mai putine fata de ieri. In izolare, la domiciliu se afla 32.588 de persoane (minus 614 in comparatie cu ziua precedenta).In ultimele 24 de ore au murit 88 de persoane (ieri au fost 71 de victime), totalul fiind de 33.689.Persoane vindecate sunt 161.895, o crestere in 24 de ore cu 957 de persoane (ieri au fost declarate vindecate 846 de persoane).Au fost raportate 177 de noi cazuri de contaminare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, fata de miercuri - 321.