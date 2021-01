Coronavirus: Italia amana deschiderea statiunilor de schi pentru 18 ianuarie

"Se pare ca nu sunt intrunite conditiile pentru deschiderea instalatiilor la 7 ianuarie", au apreciat autoritatile regionale, citate in decretul semnat sambata de ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, amanand data deschiderii statiunilor.Inceputul campaniei de vaccinare in Italia, duminica trecuta, a intervenit dupa ce tara a intrat din nou in lockdown chiar inainte de Craciun, pentru a evita o explozie a contaminarilor in cursul sarbatorilor de sfarsit de an si pentru a indeparta spectrul unui al treilea val, temut de cadrele medicale.Tara, care a inregistrat sambata 9.166 de cazuri noi si 364 de morti, spera ca va continua in ianuarie campania de vaccinare cu 470.000 de injectii prevazute in fiecare saptamana. Franta , ca si Italia, are in vedere o posibila repornire a instalatiilor mecanice in statiunile montane cu incepere de la 7 ianuarie. Purtatorul de cuvant al guvernului de la Paris, Gabriel Attal, a temperat insa miercuri sperantele sectorului in cauza, afirmand ca deschiderea la data respectiva este "putin probabila" in contextul unei rate de contaminare ridicate.