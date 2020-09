Coronavirus: Orasul Verona testeaza vaccinul italian pe primii sase voluntari

Este vorba despre un test clinic care se desfasoara in Italia pe un grup de 90 de voluntari din Verona si Roma, care va testa eficacitatea acestui vaccin, creat, produs si patentat de compania biotehnologica italiana ReiThera.In total, in prima faza vor fi vaccinate 90 de persoane cu varste cuprinse intre 18 si 85 de ani.La Verona, testarile vor avea loc la Centrul de Investigatii al Clinicii Spitalului Borgo Roma, infiintat in 2005, in timp ce in capitala italiana testele se vor desfasura la Spitalul Lazzaro Spallanzani, specializat in boli infectioase.De fapt, in august la Spitalul Spallanzani au fost deja administrate primele doze pe alti voluntari: prima supusa acestor teste clinice fiind o femeie de 50 de ani.La Verona, primele teste au inceput marti pe primii sase voluntari, intre care se afla un tanar de 18 ani si un medic in varsta de 54 de ani, potrivit mass-mediei italiene.Testele clinice la Roma si Verona se vor efectua pe doua grupuri de voluntari, unul cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani si altul cu varste de 65 pana la 85 de ani, pentru a proba raspunsurile date de diferitele colectivitati.Francesco Vaia, directorul sanitar al spitalului din Roma, a declarat in august ca daca totul merge bine "va avea loc si a doua si a treia faza de experimentare care probabil" se va efectua "intr-o tara din America Latina, unde virusul este in faza de expansiune".Italia a fost a doua tara din Europa cea mai afectata de pandemia de coronavirus la inceputul crizei sanitare si prima de pe continent care a decretat masuri de izolare.Numarul total al deceselor a ajuns in aceasta tara la 35.553, iar cel al contagierilor la 278.784 de la declansarea epidemiei la 21 februarie, potrivit celor mai recente date oficiale.