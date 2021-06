Cozi uriase la vaccinare in Italia: 600.000 de doze de ser anti-COVID injectate in 24 de ore, nou record in tara fruntasa la imunizare

Medicii au mentionat ca peninsula ocupa locul al doilea in Europa in ceea ce priveste numarul de persoane vaccinate, transmite AFP."Ziua de ieri (vineri - n.r.) a stat sub semnul unui numar record de injectii in 24 de ore, care a ajuns la pragul de 600.000, in timp ce numarul dozelor administrate depaseste deja pragul de 37 de milioane", a informat intr-un comunicat organismul guvernamental insarcinat cu campania de vaccinare.Italia ocupa locul doi in Europa raportat la totalul populatiei vaccinate, fiind depasita doar de Germania si devansand Franta si Spania ", a adaugat organismul citat, care a atribuit acest succes in parte cresterii numarului de centre de vaccinare, care se ridica in prezent la 2.666, fata de 1.500, la inceputul lui martie. In urmatoarele saptamani, vor fi deschise treptat alte 800 de centre.Potrivit cifrelor publicate pe site-ul guvernului italian, 37,06 de milioane de doze de vaccin au fost administrate de la inceputul campaniei de vaccinare, si 12,7 de milioane de persoane sunt vaccinate cu schema completa, ceea ce reprezinta 23,48% din populatia cu varsta peste 12 ani.Pandemia a provocat 126.415 de decese in Italia, unde numarul noilor cazuri si al deceselor este in scadere constanta in ultimele saptamani. De exemplu, vineri s-au inregistrat 2.557 de noi cazuri si 73 de decese.Pe acest fond, guvernul a inceput o ridicare progresiva a restrictiilor anticoronavirus. Interdictia de a iesi din case, in vigoare pana in prezent in intervalul orar 23:00 - 05:00, va fi redusa incepand de luni, intre miezul noptii si ora 5 dimineata. In baruri si restaurante servirea se poate face inclusiv in interior, numarul la o masa fiind limitat la patru persoane.