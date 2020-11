Cum sa te tratezi acasa daca ai o forma usoara de COVID. Sfaturile medicilor italieni aflati in linia intai a luptei cu pandemia

Cine poate fi tratat acasa?

Ar trebui sau nu utilizarea hidroxiclorochinei?

Cand trebuie utilizate heparina si cortizonul?

Sunt eficiente antibioticele, vitaminele si suplimentele?

Cum sunt clasificate diferitele etape ale Covid in functie de simptome?

Cine decide daca pacientul trebuie internat?

Liniile directoare pentru ingrijirea la domiciliu se aplica numai cazurilor usoare de Covid-19. Acestea se aplica atat cazurilor confirmate (cu confirmare de laborator indiferent de simptomele clinice), cat si celor probabile (cu simptome compatibile sau contact probabil sau confirmat cu un anumit caz). Si pentru cazurile usoare ne referim la: prezenta simptomelor precum febra (mai mica de 37,5 grade C), stare generala de rau, tuse, congestie nazala, cefalee, mialgie, diaree, in absenta dispneei, deshidratare, alterarea starii de concentrare. O atentie deosebita trebuie acordata subiectilor varstnici.Nu. Agentia Nationala a Medicamentului din Italia (AIFA) a suspendat autorizatia de utilizare a hidroxiclorochinei pe baza studiilor stiintifice si in conformitate cu recomandarile liniilor directoare internationale. Nu numai ca, potrivit AIFA, absenta oricarui beneficiu clinic asociat tratamentului in cauza a fost dovedita. Dimpotriva, efectele secundare grave si potential letale pentru pacient au fost gasite in cadrul clinic.Pentru pacientii asimptomatici sau cu simptome usoare, medicamentul ales ramane paracetamol pentru simptomele febrile. Trecem la antiinflamatoare numai daca tabloul clinic al pacientului cu Covid incepe sa se inrautateasca.Cortizonul trebuie administrat numai in caz de urgenta pentru a evita atacarea sistemului imunitar al pacientului. Fara antireumatice, fara antibiotice. Este recomandabil sa se mentina o hidratare si o nutritie adecvate si sa nu se modifice terapiile cronice pentru alte patologii (de exemplu, terapii antihipertensive sau anticoagulante), deoarece acest lucru ar risca sa provoace agravarea afectiunilor preexistente. Corticosteroizii trebuie utilizati la pacientii a caror imagine clinica nu se imbunatateste in 72 de ore, mai ales daca exista o agravare a parametrilor de oxigen. Heparina trebuie utilizata numai la pacientii imobilizati pentru infectia activa.Antibioticele, ca regula generala, trebuie evitate, cu exceptia cazului in care febra persista mai mult de 72 de ore sau cand se suspecteaza prezenta unei infectii bacteriene. Administrarea medicamentului prin aerosoli este exclusa, avand in vedere riscul de contagiune daca este izolat cu alti concubini. In ceea ce priveste vitaminele si suplimentele alimentare (vitamina D, lactoferina, quercetina), nu exista dovezi stiintifice ale eficacitatii lor. Prin urmare, utilizarea sa nu este recomandata.Infectia este considerata usoara daca pacientul are febra, dar nu are dispnee si modificari radiologice.Moderat daca pacientul are pneumonie evidenta radiologic si oxigenare a sangelui aproape de valorile prag.Sever daca oxigenarea este sub prag, frecventa respiratorie este mare si se gasesc infiltratii pulmonare.Critic daca exista insuficienta respiratorie, soc septic sau insuficienta a mai multor organe.Medicul generalist trebuie sa stabileasca intotdeauna cand pacientul nu mai poate fi tratat acasa, ci trebuie dus la spital. Dar indicatiile terapeutice continute in proiect nu ii conving pe medicii de familie, care sunt, de asemenea, iritati de faptul ca nu au fost implicati in elaborarea protocolului.