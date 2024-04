Cum salveaza moda monumentele istorice ale Italiei

Faimoasa pentru moda, mancare si istorie, Italia are cele mai multe monumente protejate de UNESCO dintre toate tarile din lume.

In conditiile in care alte nevoi sociale ale italienilor au capatat prioritate in timpul crizei economice, bugetul de stat pentru intretinerea si reabilitarea atractiilor turistice a fost redus drastic, informeaza CNN.

Colosseumul intra in renovare

Din cele mai recente statistici reiese ca statul italian a taiat, in ultimii trei ani, aproximativ o treime din bugetul pentru cultura, adica 1,42 de miliarde de euro.

Astfel, restaurarea monumentelor istorice a fost lasata la mana generozitatii donatorilor privati. Atunci a intervenit industria modei din Italia.

In ultimii doi ani, mai multe case de moda italiene au oferit sume substantiale pentru restaurarea monumentelor de patrimoniu cunoscute.

In 2011, producatorul de articole de piele de lux Tod's a donat 25 de milioane de euro pentru restaurarea Colosseumului. De asemenea, in mai 2013, Diesel s-a angajat sa renoveze Podul Rialto din Venetia cu suma de cinci milioane de euro.

Berlusconi a privatizat Colosseum-ul pentru 25 milioane de euro

Mai mult, producatorul de piese vestimentare bazate pe casmir Brunello Cucinelli ajuta la restaurarea intregului oras Solomeo, cladire cu cladire. Prada Foundation, ramura caritabila a celebrului brand, a contribuit la reabilitarea palatului venetian Ca' Corner Della Regina.

Si casa de moda Fendi a donat 2,5 milioane de euro pentru renovarea monumentului Trevi Fountain, dar si a Le Quattro Fontane, ambele din Roma.

In schimbul acestor donatii, casele de moda au si ele de castigat. De exemplu, compania Tod's si-ar putea plasa logo-ul pe toate biletele de vizitare a Colosseumului pentru o perioada de 15 ani. Totodata, brandul ar avea permisiunea sa foloseasca logo-ul obiectivului turistic pentru propriile materiale de marketing.

La fel si in cazul celorlalte companii. Acestea isi vor putea plasa logo-urile pe monumentele pe care de restaureaza. Aceste propuneri se afla inca in stadiul de negociere.