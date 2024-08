Cutremurele din Italia sunt o pedeapsa divina, sustine un preot. Ce zice Vaticanul

Vaticanul il critica aspru pe preotul Giovanni Cavalcoli, care in urma cu cateva zile a afirmat public ca seismele care au zguduit recent Italia sunt o "pedeapsa divina" pentru faptul ca Italia recunoaste parteneriatele civile intre persoanele de acelasi sex.

Preotul, cunoscut pentru afirmatiile sale nu doar controversate, ci adesea scandaloase, a facut acest comentariu in 30 octombrie, ziua in care Italia a fost zguduita de un cutremur de 6,6 grade pe scara Richter, cel mai puternic din ultimii 36 de ani, relateaza The Guardian. A fost al treilea cutremur major din regiune in numai doua luni.

Cavalcoli a spus, la Radio Maria, ca seismele nu sunt altceva decat "pedeapsa divina" pentru ofensa adusa familiei si casatoriei de parteneriatele civile intre persoanele de acelasi sex.

Italia este una dintre ultimele tari din vestul Europei care a recunoscut oficial parteneriatele civile intre persoanele de acelasi sex. De luna trecuta, legislatia a fost schimbata, pentru a permite parteneriatele cuvile intre aceste persoane.

Ideea unui Dumnezeu razbunator este o "viziune pagana"

Postul de radio s-a distantat de afirmatiile preotului, iar Vaticanul a reactionat de asemenea, aratand ca ideea unui Dumnezeu razbunator este o "viziune pagana", care dateaza din "era pre-crestina".

Vaticanul a transmis, prin arhiepiscopul Angelo Becciu, figura importanta de la Vatican, ca afirmatiile preotului ii jignesc in egala masura pe cei care cred in Dumnezeu, dar si pe atei.

Acesta a cerut iertare victimelor cutremurului, asigurandu-le de intreaga solidaritate si de tot sprijinul papei Francisc.

Preorul Cavalcoli nu i-a urmat insa exemplul. Mai mult, acesta a spus la un alt post de radio ca seismele au avut loc "din cauza pacatelor oamenilor".

Nu e prima oara cand comentariile unui preot pun intr-o situatie dificila Biserica Catolica. Luna trecuta, un preot a fost suspendat, dupa ce, intr-un interviu pentru un post TV, a spus ca "intelege pedofilia", adaugand insa ca nu si homosexualitatea.

"Pedofilia este un pacat si, la fel ca orice pacat, trebuie acceptat ca atare", a declarat preotul. Despre homosexualitate, acesta a spus ca este "o boala".

