Data de la care Italia isi redeschide granitele - Turistii NU vor mai intra in carantina

Seful Guvernului de la Roma a precizat ca vor fi implementate in urmatoarele saptamani noi masuri de relaxare, transmite Reuters Barurile, restaurantele si magazinele se redeschid luni, iar oamenii nu mai au nevoie de declaratie pentru a calatori in interiorul regiunii in care locuiesc. De asemenea, sunt permise vizitele la rude si prieteni.Mai mult, salile de fitness si piscinele vor fi redeschise de pe 25 mai."Vom putea merge aproape oriunde - la magazine, la munte, la un lac sau la mare", a transmis premierul italian.Ulterior,, va avea loc o noua runda de relaxare. De la acea data vor fi permise din nou calatoriile interregionale, precum si. In acest fel, sectorul turistic ar putea primi o gura de oxigen binevenita.Mai mult, bisericile, muzeele si galeriile vor fi si ele redeschise. Mai tarziu, pe 15 iunie, italienii vor putea merge la cinema si la teatru.Totusi, adunarile publice in grupuri mari vor ramane interzise, oamenii sunt nevoiti sa poarte masti in locurile aglomerate si sunt sfatuiti sa pastreze masurile de distantare sociala si de igiena.Premierul italian a precizat ca relaxarea reprezinta "un risc calculat", in contextul in care economia are de suferit de pe urma inactivitatii multor afaceri, iar estimarile arata ca datoria publica va ajunge la 150% din PIB pana la finalul acestui an.Anuntul vine in contextul in care sambata au fost raportate 153 de noi cazuri de COVID-19 in Italia, acesta fiind cel mai mic din 9 martie incoace.