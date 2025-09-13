Efectele pandemiei in Italia: O asistenta s-a spanzurat in spital, doua femei au fost ucise de copiii lor. Statul ofera un serviciu de sanatate mintala

Epidemia de COVID-19 ii epuizeaza pe italieni, care traiesc deja din 9 martie sub masuri dure de izolare. Gravitatea consecintelor psihologice depinde de durata crizei. Dar se ofera ajutor.

Sonia Tranchina, 38 de ani, traieste in izolare cu cei doi copii si cainele lor in apartamentul de 65 de metri patrati din Milano, de la instituirea masurilor de limitare a extinderii epidemiei de coronavirus.

"Totul a fost in ordine pana ieri. Baiatul cel mic are 13 ani. Este o fire mai retrasa, dar m-a uimit cand mi-a spus ca vrea sa iasa cu prietenii. El nu face asta niciodata. Dintr-o data, m-am simtit coplesita", spune ea.

"Inainte era timid, acum e plictisit. Doarme toata ziua. Se trezeste doar pentru cursurile online la care participa zilnic. Mi-e frica", recunoaste femeia.

Tranchina, care nu poate vedea, face parte din echipa nationala de showdown a Italiei - un sport similar cu tenisul de masa, inventat pentru persoanele cu deficiente de vedere. Dar nu poate sa iasa pentru a practica acest sport. "Suntem inchisi. Este ciudat sa ramai tot timpul in casa, ma simt si mai dezorientata cand merg la supermarket si nu aud pe nimeni in jurul meu. Coronavirusul ne-a blocat vietile."

Guvernul italian a demarat saptamana trecuta un program national de sprijinire psihologica pentru oameni ca Sonia Tranchina. Lucrand cu asociatii si institutii regionale, psihologi si psihoanalisti acorda ajutor de urgenta gratuit celor care au nevoie de sprijin in perioada izolarii.

Pacientii pot vorbi la telefon sau pot contacta serviciul online.

Pana si persoanele cu familii stabile si joburi sigure anticipeaza schimbari psihologice si societale semnificative. "Am devenit mai suspiciosi. Distantarea fizica va ramane luni de zile, daca nu ani", spune Giovanni Cerana, un profesor de 44 de ani, care are doi copii. "Sistemul social risca sa se prabuseasca, dar in aceeasi situatie este si reteaua familiala. Parintii mei sunt in varsta si o sa ma intreb luni bune daca sa-i las pe copiii mei sa-i viziteze sau nu. Bunicii sunt un pilon al societatii italiene si acum risca sa fie lasati deoparte. Pentru a nu le periclita sanatatea. Este trist, nu-i asa?"

Urgenta dintr-o urgenta

Solicitarile pentru ajutor psihologic sunt in crestere, mai ales in randul persoanelor cu varste intre 30 si 40 de ani, spune Camilla Quarticelli, o psihoterapeuta din Milano.

"Suntem expusi cu totii unei traume psihice intense, atat individual, cat si colectiv. Trauma este cauzata nu numai de consecintele directe ale pandemiei - boala si pierderi de vieti -, dar si de cele indirecte, nu mai putin importante, precum pierderea locului de munca, burnout, stres post-traumatic si stres generat de carantina."

Cel putin doua femei au fost injunghiate mortal de copiii lor in ultimele saptamani in Italia. O alta femeie a fost salvata dupa ce a fost atacata de sotul ei cu un ciocan. Violenta impotriva femeilor a fost definita drept "urgenta dintr-o urgenta".

"Numarul psihologilor este relativ mare in Italia, asa ca, printr-o buna coordonare, ar trebui sa fie posibil sa raspundem tuturor cererilor de ajutor, nu doar in aceasta situatie de urgenta, dar si mai tarziu", apreciaza Quarticelli.

Oameni cu risc ridicat

Vulnerabile sunt mai ales familiile cu venituri mici si persoanele care locuiesc singure in spatii mici. Factori care limiteaza capacitatea persoanelor de a se adapta rapid la o situatie de urgenta pot exacerba repercusiunile pentru sanatatea mintala.

"Izolarea poate fi o provocare grea pentru cei care sufera de dependente", spune Serena Camposeo, o psihoterapeuta din regiunea sudica Apulia. "Izolarea, imobilitatea, lipsa substantelor legale sau ilegale, de care unii sunt dependenti, ii poate impinge intr-o bucla de abuzare a acestor substante. Aceste persoane pot trece de la droguri la alcool. Cei care nu beneficiaza de sprijin psihologic pot dezvolta probleme psihice".

Femeia spune ca a fost contactata de cinci oameni din orasul ei, Carovigno, chiar in prima zi in care s-a oferit sa ajute voluntar in acest program guvernamental.

Angajatii din sistemul medical sufera de stres suplimentar din cauza temerilor privind eventuale mutatii ale virusului, pe langa cele doua frici care ne afecteaza deja pe toti: moartea si expunerea altora la virus. Pana acum, peste 60 de medici italieni au murit din cauza coronavirusului.

"Nu ma tem pentru mine, ci pentru familia mea", spune un doctor care lucreaza la un spital in Lombardia si care a dorit sa-si pastreze anonimatul.

"Sper sa nu ajung la epuizare. Este nevoie acum de sprijin psihologic, dar nu avem timp pentru asa ceva. Nu avem nici resurse."

Stres special pentru angajatii din sistemul medical

Isabel Fernandez, medic psiholog cu specializare in sindromul de stres post-traumatic (PTSD), spune ca medicii nu mai au timp sa sufere in aceste zile pentru colegii de breasla.

"Fiecare doctor sau asistenta care se infecteaza constituie o reamintire pentru ceilalti ca ar putea urma ei la rand". Ea adauga ca lipsa resurselor medicale este un alt factor traumatizant.

O asistenta de 34 de ani s-a sinucis recent, spanzurandu-se in spitalul italian unde lucra. Angajatii din sistemul medical vad cu ochii lor scene ca din razboi.

"Cand m-am imbolnavit, am fost dus intr-un cort, in care mai erau 10-20 de persoane. Multi nu puteau respira, multi plangeau. Brusc, m-am trezit intr-un film de razboi. A fost ziua cea mai grea pentru mine", spune Claudio Chiari, un jurnalist de 49 de ani din Brescia. El a fost testat pozitiv si spitalizat. Acum este in carantina in apartamentul sau.

"Dupa toata suferinta vazuta in spital, forma aceasta de izolare acasa este in ordine prin comparatie."

Sergio Matalucci

