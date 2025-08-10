Eruptie violenta a vulcanului Etna: Mai multi turisti si jurnalisti au fost raniti (Video)

Joi, 16 Martie 2017, ora 16:34
23174 citiri
Foto: Hepta.ro

Cel putin 10 turisti, inclusiv jurnalisti BBC, au fost raniti joi, in urma eruptiei vulcanului Etna din sudul Italiei.

Nu este clar deocamdata cati jurnalisti se aflau pe versantul de sud al vulcanului. Unul dintre ei a anuntat pe Twitter ca din grup facea parte si o femeie de 78 de ani.

Niciuna dintre victime nu este in stare grava. Sase dintre ele au avut, insa, nevoie de ingrijiri medicale.

Potrivit primelor informatii, turistii s-au apropiat la cateva sute de metri de fluxul de lava, cand acesta a intrat in contact cu o bucata de zapada, provocand o explozie.

Fragmente incinse care au zburat in aer au lovit turistii.

Vulcanul a inceput de marti sa erupa.

Etna, cel mai mare vulcan activ din Europa, trece printr-o perioada de activitate incepand de la sfarsitul lunii ianuarie. Deocamdata nu a avut loc nicio eruptie de amploare.

Activitatea sa este urmarita constant cu ajutorul unor camere video termice, care monitorizeaza situatia in permanenta, potrivit agentiei ANSA.

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

