Reprezentantii Italiei au castigat concursul Eurovision 2021. Trupa Maneskin a devansat cu doar 25 de puncte urmatorul concurent

In acest an, Eurovision s-a desfasurat in Olanda , iar finala a fost transmisa in direct la televiziune in noaptea de sambata spre duminica.Grupul alcatuit din patru membri, trei baieti si o fata, a avut o prestatie puternica, impresionand cu o piesa rock foarte antrenanta, in stil ''garage rock'', intitulata ''Zitti e buoni'', care s-a aflat in fruntea pronosticurilor specialistilor. Gratie unui important impuls al voturilor din partea publicului, reprezentantii Italiei au acumulat un total de 524 de puncte.Maneskin au castigat cu aceeasi melodie si marele premiu la editia 71 a festivalului cantecului de la San Remo din 2021.La Eurovision rockerii italieni i-au devansat pe reprezentantii Frantei, Barbara Pravi, si Elvetiei, Gjon's Tears, care se aflau inaintea lor in clasamentul dupa numararea tuturor voturilor juriului si care au ocupat locurile al doilea, respectiv al treilea, cu 499, respectiv 432 de puncte.Restul topului 10 a fost completat de Islanda (378), Ucraina (364), Finlanda (301), Malta (255), Lituania (220), Rusia (204) si Grecia (170).Reprezentantul Marii Britanii, James Newman, a fost singurul concurent care nu a obtinut niciun punct nici din partea juriilor nationale, nici din partea publicului.