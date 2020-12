O femeie de 74 de ani a fost ucisa de cei cinci caini in apartamentul in care locuia

Fiica femeii, care era proprietara cainilor, si-a gasit mama in apartamentul ei din orasul Torino la scurt timp dupa incident. Ziarul La Stampa a relatat ca fiica victimei a scos cainii din apartament si i-a inchis intr-o masina, transmite Agerpres.Publicatia a precizat ca femeia era muscata de brate si de picioare si a sangerat pana la moarte. Medicii veterinari iau in calcul eutanasierea cainilor.Potrivit American Kennel Club, ciobanescul cehoslovac poate cantari pana la 26 de kilograme si a inceput sa fie crescut in anii 1950 pentru misiuni de patrulare la frontiera.