VIDEO Fotografii impresionante din Venetia: Piata San Marco, inundata. Sistemul de protectie MOSE nu s-a activat

Foto: Hepta

Locuitorii din Venetia au fost nevoiti sa-si incalte cizmele de cauciuc cu o "acqua alta" al carei varf a fost stabilit la 1,37 metri deasupra nivelului marii la sfarsitul dupa-amiezii, a notat un fotograf din AFP.Marea a inundat Piata San Marco si terenul bazilicii sale, la fel ca trotuarele de-a lungul anumitor canale. In practica, unii negustori au instalat scanduri in fata pragurilor pentru a impiedica patrunderea apei.Sistemul de protectie impotriva inundatiilor nu a fost declansat, marti, deoarece prognozele eronate s-au bazat pe un varf de apa de numai 120 cm deasupra nivelului marii.Un vant care sufla din Marea Adriatica s-a intetit apoi in mod neasteptat, a declarat primarul de la Venetia, Luigi Brugnaro, pentru agentia de presa italiana Agi.Sistemul de aparare in fata apelor se numeste MOSE, (Moise), sau Modulo Sperimentale Elettromeccanico, adica Modul Experimental Electromagnetic. Se compune din 78 de bariere de inundatie instalate in fundul marii in cele trei puncte principale de intrare ale lagunei.Cand soseste mareea inalta, barierele se pot ridica pentru a forma un baraj, oprind apele din Marea Adriatica sa inunde orasul.Mareele inalte in Venetia apar in mod normal intre octombrie si martie si dureaza cateva ore, afectand predominant cele doua zone mai joase - si cele mai vizitate - ale orasului: San Marco si Rialto. Fenomenul este de obicei cauzat de o combinatie intre mareea exceptional de ridicata, presiunea atmosferica scazuta si prezenta vantului SiroccoIn ultimii ani, frecventa si severitatea acestora au crescut din cauza schimbarilor climatice. Pe 12 noiembrie 2019, orasul a fost devastat de o maree alta care a atins 187 de centimetri, aproape 90% din oras fiind inundat.Proiectul MOSE este a inceput 1984, dar a fost atat de afectat de intarzieri si coruptie, asa ca multi venetieni nici nu mai credeau ca va functiona.