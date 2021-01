Gaura uriasa cascata in parcarea unui spital din Napoli, fosta unitate COVID-19 in primul val al pandemiei

"Interventie in parcarea Spitalului Marii, din cauza unei gauri. Mai multe masini parcate au cazut in ea", au anuntat pe Twitter pompierii din oras."O interventie se afla in desfasurare, cu ajutorul unor echipe cu caini, pentru a ne asigura ca nimeni nu este inauntru", precizau ei."Din feriricire nu exista pagube la instalatiile (spitalului) sau morti", a reactionat presedintele regiunii Campania, a carei capitala este Napoli."Trebuie, acum, sa se efectueze o sondare geologica (...). Este vorba despre o problema hidro-geologica", precizeaza Vincenzo De Luca.Spitalul a fost plasat in stare de urgenta, iar grupuri electrogen au fost puse in functiune, pentru a se asigura continuitatea serviciilor.Parchetul a deschis o ancheta, cu scopul de a determina cauzele a ceea ce este considerata in prezent drept o surpare.Un zgomot puternic s-a auzit vineri, catre ora locala 7.00 (8.00, ora Romaniei), urmat de o coloana de praf, in parcarea acestui spital, in care s-a deschis un departament covid-19 in timpul primului val al pandemiei.Acest serviciu, care ingrijeste in prezent sase persoane, urma sa fie "inchis temporar, din cauza lipsei apei calde si elecricitatii", au anuntat autoritatile locale, care nu releva, "pentru moment, vreun element care sa sugereze un act voit".Potrivit autoritatilor locale, zgomotul a fost cauzat de o implozie, care a creat o gaura cu o suprafata de aproximativ 2.000 de metri patrati si de aproximativ 20 de metri adancime.