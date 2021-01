Guvernul Italiei ramane fara majoritate in Parlament. Mateo Renzi a anuntat ca isi retrage partidul din coalitie

Vorbind intr-o conferinta de presa mult-asteptata, Renzi a spus ca doi ministri ai partidului Italia Viva vor demisiona. Astfel, guvernul va ramane fara majoritate in Parlament si in pragul colapsului.Sprijinul din partea partidului lui Renzi a fost esential pentru supravietuirea coalitiei conduse de partidul anti-sistem Miscarea Cinci Stele si Partidul Democrat de centru-stanga.Tot miercuri, premierul Giuseppe Conte isi exprimase speranta ca Renzi nu isi va retrage ministrii din guvern, avertizand ca tara nu va putea sa inteleaga de ce guvernul s-a prabusit in mijlocul unei crize de sanatate.Miscarea Cinci Stele si Partidul Democrat au cerut la randul loc lui Renzi sa pastreze unitatea guvernului intr-o perioada in care tara incearca sa vaccineze populatia si sa previna ca situatia economica sa se inrautateasca si mai mult.Pana in prezent, in Italia au fost inregistrate 2,3 milioane de cazuri de Covid-19 si 79.819 decese, arata datele publicate de Johns Hopkins University.PIB-ul Italiei a scazut cu circa 10% in 2020, potrivit estimarilor.