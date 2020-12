Italia amendeaza Apple cu 10 milioane de euro, pentru a doua oara in ultimii doi ani

Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, institutia care vegheaza piata si concurenta corecta in Italia, anunta ca a amendat Apple cu 10 milioane de euro.Amenda vine ca urmare a modului incomplet in care Apple a promovat rezistenta la apa a propriilor smartphone-uri - compania americana a sustinut ca iPhone-urile rezista pana la 30 de minute la cel mult 4 metri sub apa.Ce s-a constat, insa, nu a coincis cu ceea ce a sustinut Apple. Rezistenta respectiva era valabila doar in anumite circumstante, precum conditiile controlate din laborator, nu pentru orice tip de apa.Mai mult, desi a sustinut ca smartphone-urile sale rezista la apa, defectiunile aparute in aceste conditii nu sunt acoperite de garantie, conform conditiilor de utilizare stabilite de Apple.In cauza sunt modele de iPhone vandute inca din 2017, incepand cu iPhone 8.In 2018, Apple a fost amendata in Italia pentru incetinirea intentionata a iPhone-urilor, fara cunostinta utilizatorilor, tot cu 10 milioane de euro.