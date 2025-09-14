Italia anunta 766 de noi decese. A scazut usor numarul celor infectati, autoritatile spera sa urmeze tot mai putine cazuri

Bilantul deceselor provocate de epidemia de COVID-19 a crescut vineri in Italia cu 766 de cazuri, fata de 760 inregistrat in urma cu o zi, ajungand la un total de 14.681, a informat Agentia de protectie civila.

De asemenea, de joi pana vineri au fost inregistrate inca 4.585 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, fata de 4.668 in intervalul anterior de raportare.

De la debutul epidemiei, pe 21 februarie, numarul total a ajuns la 119.827 de persoane contaminate.

Vineri a fost cea de-a cincea zi consecutiva in care numarul de cazuri noi s-a mentinut in intervalul 4.050-4.782, ceea ce confirma sperantele autoritatilor ca epidemia a atins un platou, dupa care va urma un declin in viitorul apropiat.

In Lombardia, epicentrul epidemiei in Italia, numarul celor decedati in ultimele 24 de ore a fost de 351 (367 joi), iar cel al cazurilor noi de infectare a crescut la 1.455 (1.292 joi).

La nivel national, in jur de 19.758 de pacienti erau vindecati complet vineri, fata de 18.278 in urma cu o zi. La terapie intensiva mai sunt 4.068 de bolnavi, dupa ce joi erau 4.053.

Urmareste LIVE cele mai noi date despre criza COVID-19 in Romania si in lume

Ads