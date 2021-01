Italia anunta ca recurge la masuri legale impotriva Pfizer si AstraZeneca, din cauza intarzierilor in livrarea de vaccinuri anti-Covid

Italia a inregistrat peste 2.45 milioane de cazuri de infectare cu Covid-19

AstraZeneca a instiintat UE ca-i va livra doar 40% din dozele de vaccin

Actiunea legala, potrivit demnitarului, citat de The Guardian, are ca obiectiv asigurarea dozelor si mai putin obtinerea de despagubiri. La postul RAI, ministrul Di Maio a spus: "Lucram pentru ca programul nostru de vaccinare sa nu se schimbe. Activam toate canalele, astfel ca CE sa poata face tot ce poate sa ii oblige pe acesti domni sa isi respecte contractele", arata News.ro Sambata, 23 ianuarie, prim-ministrul italian Giuseppe Conte a spus ca intarzierile livrarilor vaccinurilor Pfizer si AstraZeneca sunt "inacceptabile"Ambele companii au avertizat ca nu vor putea livra vaccinuri catre Uniunea Europeana asa cum a fost stabilit din cauza unor probleme de productie.Conte le-a acuzat de incalcare grava a contractelor. Seful Consiliului italian pentru Sanatate, Franco Locatelli, a spus ca livrarile facute de Pfizer au fost, saptamana aceasta, cu 29% mai scazute decat era planificat, dar ca, pana la 1 februarie, nivelul acestora urmeaza sa revina la cel stabilit.Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca impreuna cu Universitatea Oxford este asteptat sa primeasca unda verde din partea UE pana la finalul acestei luni.Italia a inregistrat, de la inceputul pandemiei, peste 2,45 de milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 si mai mult de 85.160 de decese, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti COVID-19, a declarat duminica presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters.Pfizer Inc a anuntat saptamana trecuta ca va intarzia livrarile catre Europa pentru a face modificari in procesul menit sa sporeasca capacitatea de productie. Vineri, si AstraZeneca a declarat ca livrarile initiale catre regiune vor fi reduse din cauza unor probleme de productie."Intentionam sa facem companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat... folosind mijloace legale aflate la dispozitia noastra", a declarat Michel la postul de radio Europe 1.Charles Michel nu a facut referire la potentiale sanctiuni, dar a spus ca UE va insista pe transparenta in ceea ce priveste motivele intarzierilor. El a mai declarat ca, dupa primele avertismente ale Pfizer cum ca vor aparea intarzieri de cateva saptamani, UE a reusit sa reduca aceste intarzieri prin adoptarea unei atitudini dure."Am batut cu pumnul in masa si in cele din urma intarzierile anuntate pentru cateva saptamani s-au transformat intr-o incetinire a aprovizionarii", a spus el.UE comandase deja sute de milioane de doze de vaccin de la Pfizer AstraZeneca a informat vineri, 22 ianaurie, Uniunea Europeana ca reduce cu 60%, pana la 31 de milioane de doze, livrarile promise pentru primul trimestru al anului. Compania explica aceasta decizie prin faptul ca intampina anumite probleme in procesul de productie a vaccinului anti Covid-19 pe care l-a dezvoltat, transmite Reuters, citand un inalt oficial european.In ceea ce priveste Romania, tara noastra ar trebui sa primeasca o cota de 4,6% dintre dozele livrate catre UE de catre AstaZeneca. In situatia in care aceasta cota este respectata in continuare, Romania va primi in prima etapa peste 1,4 milioane de doze din cele 31 de milioane de doze pe care AstraZeneca le va livra Uniunii Europene.Reducerea numarului de doze de vaccin produse de aceasta companie reprezinta, insa, o puternica lovitura pentru campania de vaccinare desfasurata de UE, asta din cauza ca si Pfizer, impreuna cupartenerul sau BioNTech, au incetinit livrarile saptamana aceasta pentru a face lucrari de majorare a capacitatii de productie.