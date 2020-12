Italia aproba planul national de vaccinare impotriva COVID-19. Campania va incepe imediat dupa Craciun

Vaccinarea va incepe cu grupele de populatie considerate cu cel mai ridicat risc la COVID-19, precum personalul medical si varstnicii, iar ulterior va fi extinsa la populatia generala, a informat biroul lui Arcuri, precizand ca vaccinarea va fi gratuita si neobligatorie."Campania de vaccinare va incepe cu primele 1.833.975 de doze de vaccin COVID-19 distribuite de Pfizer", a indicat aceeasi sursa, citata de Xinhua. Italia va primi vaccinurile prin sistemul centralizat de achizitie al Uniunii Europene, in baza autorizarii Agentiei Europene a Medicamentului (EMA).Daca totul se va desfasura conform previziunilor, primele doze le vor fi administrate cetatenilor in Italia imediat dupa Craciun, a indicat Arcuri."In zilele urmatoare, prima sesiune de vaccinare in masa va implica ... lucratori in domeniul medical si de asistenta sociala, personalul spitalelor de stat si private, rezidentii si personalul centrelor de ingrijire", a adaugat el.Reuniunea de miercuri a mai aprobat planul de distributie a primelor 1,8 milioane de doze intre regiuni, pe baza situatiei lor epidemiologice.Al doilea lot de 2.507.700 de doze va sosi in Italia in urmatoarele saptamani, potrivit biroului comisarului.Italia a raportat miercuri 17.572 de cazuri noi de infectare si inca 680 de decese. Numarul total al infectarilor a ajuns la 1.888.144, iar cel al deceselor la 66.537, potrivit Ministerului Sanatatii.