Italia are un nou presedinte, dupa un vot covarsitor

Judecatorul Sergio Mattarella a fost ales, sambata, presedintele Italiei, cu 665 de voturi, cu mult peste cele 505 voturi necesare, potrivit rezultatelor oficiale.

Atunci cand candidatul sustinut de premierul Matteo Renzi a atins pragul necesar, numaratoarea difuzata in direct la televiziune s-a oprit pentru cateva minute, timp in care Parlamentul a rasunat de aplauze prelungite.

"Ati facut o treaba buna, presedinte Mattarella! Traiasca Italia!", a scris pe Twitter Renzi, care era la bufetul Camerei Deputatilor la finalul votului.

Mattarella, in varsta de 73 ani, care a ramas timp doua zile inchis in apartamentul sau, aflat la doi pasi de palatul prezidential, a fost vazut urcand intr-un Fiat Panda gri. Potrivit presei italiene, el a mers la fiica sa pentru a astepta impreuna rezultatele.

Noul presedinte va putea depune juramantul chiar de la inceputul saptamanii viitoare, potrivit presei italiene.

Presedintele Italiei are in general atributii onorifice, dar el joaca un important rol de arbitru in caz de criza politica, ceea ce s-a intamplat de multe ori in ultimii ani.

Predecesorul sau, Giorgio Napolitano, care va implini 90 de ani in 2015, a demisionat la inceputul lui ianuarie, inainte de incheierea celui de-al doilea mandat, din cauza varstei inaintate.

