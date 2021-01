Italia blocheaza reteaua sociala TikTok pentru utilizatorii "fara varsta garantata". Tragedia care a determinat masura radicala

Autoritatea pentru protectia datelor personale a indicat intr-un comunicat ca "blocarea retelei sociale" chineze are efect imediat si este valabila pana la 15 februarie.Aceasta inseamna concret ca TikTok are interdictia de a exploata "datele utilizatorilor a caror varsta nu a fost stabilita cu siguranta absoluta", a detaliat autoritatea de reglementare intr-un comunicat.Aceasta decizie intervine la cateva ore dupa anuntul mortii la Palermo (Sicilia, in sudul Italiei) a unei fetite de 10 ani in timp ce participa la o provocare numita "jocul cu esarfa" de pe reteaua sociala TikTok filmandu-se cu telefonul mobil.Inscrierea acesteia pe reteaua sociala chineza, foarte populara printre adolescenti, "nu a fost refuzata de firma proprietara" in pofida varstei fetitei, sub minimul de 13 ani prevazut de TikTok, a subliniat autoritatea italiana de protectie a datelor.