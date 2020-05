Italia cere respect in privinta redeschiderii frontierelor

Ziare.

"Am auzit vorbindu-se mult despre Italia in aceste zile. Nu este momentul sa polemizam, dar tin sa precizez un lucru: pretindem respect. Daca cineva isi imagineaza ca ne poate trata ca pe un lazaret, atunci sa stiti ca nu vom ramane fara reactie", a scris Di Maio pe Facebook.Lovita in plin de epidemia de COVID-19, cu peste 33.000 de decese in trei luni, Italia pare sa o fi adus acum sub control si a inceput o relaxare treptata a restrictiilor, pregatindu-se pentru redeschiderea frontierelor din 3 iunie.Roma pledeaza pentru o reluare coordonata a deplasarilor in Europa din 15 iunie, ceea ce ar marca o repornire la scara continentala a turismului, un sector-cheie pentru economia italiana, acum ingenuncheata.Cateva state vecine - in special Austria si Elvetia - refuza insa o redeschidere a frontierelor lor terestre cu Italia la acea data, provocand nemultumire la Roma, care vede in acest refuz o modalitate ocolita de a impiedica venirea turistilor in Peninsula."Italia este in continuare o tara 'rosie', chiar daca situatia s-a ameliorat deja in anumite regiuni", a declarat in aceasta saptamana ministrul austriac al Sanatatii, Rudolf Anschober (Verzii).In chestiunea redeschiderii frontierelor, "avem nevoie de un raspuns european pentru ca, daca actionam in mod diferit si dezordonat, spiritul UE este pierdut. Si Europa se prabuseste", este de parere Di Maio."Rabdarea noastra are limite. Inteleg concurenta intre diferitele state, ea este legitima, cu conditia sa fie sanatoasa si echitabila", a subliniat el, laudand "frumusetea unica, minunile si plajele unice" ale tarii sale.Seful diplomatiei italiene a mai anuntat ca se va deplasa in Germania pe 5 iunie, in Slovenia pe 6 iunie si in Grecia pe 9 iunie, pentru discutii cu omologii sai. "Le voi explica colegilor mei ca Italia este pregatita sa primeasca turisti straini din 15 iunie si ca vom actiona cu maxima transparenta", a aratat el."Situatia interna, toate datele despre contagieri, vor fi in continuare publice. Le voi explica ca nu acceptam liste negre si ca nu avem nimic de ascuns, dimpotriva. Noi am actionat intotdeauna in mod responsabil si transparent si vom continua sa o facem", a mai dat asigurari Di Maio.