Italia a raportat 2.079 noi cazuri in 24 de ore. Peste 40 de milioane de vaccinuri administrate

Campania de vaccinare a reusit imunizarea cu cele doua doze necesare a 24,99 % din populatia cu varsta peste 12 ani (13.558.508 de persoane) si a administrat in total 40.114.088 de doze de vaccin. Presiunea asupra spitalelor s-a redus in Italia , iar in prezent mai sunt internati 4.779 de pacienti cu COVID-19 fata de cei 20.000 de pacienti spitalizati in urma cu o luna.In unitatile de terapie intensiva erau joi internati 626 de pacienti, cu 35 mai putin decat in ziua precedenta si alti 4.153 in sectiile generale (cu 229 mai putin).Restul pacientilor pozitivi, 169.309, se afla acasa in izolare cu simptome usoare sau fara simptome.Cu cifrele anuntate joi, Italia a ajuns in total la 4.239.686 de cazuri de COVID-19, de la inceputul crizei sanitare nationale in februarie 2020, si la 126.855 de decese.Regiunile italiene pot administra vaccinuri, daca sunt considerate necesare, tuturor persoanelor cu varsta peste 12 ani pentru a putea impulsiona campania si a pregati astfel viitorul an scolar.Sapte regiuni se afla in asa numita "zona alba", aproape fara restrictii, restul fiind plasate in "zona galbena", unde se mentine interdictia de circulatie nocturna intre 00:00 si 05:00 ora locala, printre alte masuri.