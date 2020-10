Italia impune noi masuri drastice pentru a limita pandemia de COVID-19

Aceste masuri "vor trebui sa ne permita sa infruntam noul val de contaminari care loveste sever Italia si Europa. Nu putem pierde timp. Trebuie sa punem in aplicare aceste masuri pentru a evita un nou lockdown generalizat ce ar pune economia in pericol", a declarat Giuseppe Conte intr-un briefing de presa la Palazzo Chigi, sediul guvernului.Filosofia generala este de a limita la maxim adunarile si promiscuitatea rezultata, propice transmiterii virusului, in spatiul public sau in locuri private.In timp ce restaurantele, care vor trebui sa afiseze la exterior capacitatea maxima de primire, vor trebui sa inchida cel mai tarziu la miezul noptii si sa primeasca cel mult sase persoane la o masa, barurile vor trebui sa inchida la orele 18.00 daca nu vor fi in masura sa ofere servicii la masa clientilor pe scaune.Administratia va trebui sa ia masuri pentru ca 75% dintre functionari sa lucreze de la distanta, regula recomandata cu tarie si sectorului privat. Reuniunile de lucru in prezenta vor trebui evitate in favoarea videoconferintelor.Telemunca va trebui sa reduca presiunea asupra transportului in comun care, pentru a respecta distantarea fizica, va trebui sa limiteze numarul de calatori, in special la orele de varf.In acelasi sens, guvernul a decis ca intrarea la orele de curs din scoli, unde va fi favorizat invatamantul la distanta, sa se faca esalonat pentru a evita aglomerarile.Sarbatorile si targurile locale, foarte raspandite in Italia, vor fi, de asemenea, interzise, afectand un sector care, potrivit sindicatului agricol Coldiretti, reprezinta 34.000 de locuri de munca si o cifra de afaceri de 900 de milioane de euro anual.Sporturile colective pentru amatori, ca fotbal, baschet, vor fi si ele interzise.La nivel local, primarii vor putea decide "inchiderea pentru public, cu incepere de la orele 21.00, a strazilor sau locurilor unde se pot crea aglomerari", a mai afirmat premierul Giuseppe Conte.Italia, care pana la sfarsitul lui septembrie a fost o exceptie virtuoasa in Europa, se confrunta in prezent cu o crestere ingrijoratoare a numarului de contaminari. Vineri, a trecut pentru prima data pragul de 10.000 de noi cazuri zilnice si a ramas peste acest nivel simbolic sambata (10.935) si duminica (11.705). Circa 150.000 de teste sunt efectuate in fiecare zi in tara.Cele mai afectate regiuni sunt Lombardia (nord), Campania (sud), Lazio (centru) si Piemont (nord-vest).