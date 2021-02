Italia inaspreste restrictiile in patru regiuni, timp de 15 zile si mentine statiunile de schi inchise

Statiunile de schi, inchise

Regiunile Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino au fost incluse in asa-numitele 'zone portocalii' de catre Ministerul Sanatatii, ceea ce inseamna ca barurile si restaurantele trebuie sa se inchida, iar localnicii nu pot parasi zona din jurul locuintei lor decat pentru urgente.Restrictiile vor fi in vigoare timp de 15 zile intr-o prima faza, a adaugat Ministerul Sanatatii.Majoritatea regiunilor din tara sunt in prezent considerate 'zone galbene', ceea ce inseamna ca restrictiile au fost relaxate.Cu toate acestea, in Italia este in continuare in vigoare o restrictie de circulatie pe timpul noptii.In paralel, intr-o decizie de ultim moment, autoritatile au decis sa suspende redeschiderea mai multor statiuni de schi populare, unde luni dimineata urma sa se reia activitatea, potrivit agentiei de presa ANSA.Ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat ca actuala interdictie privind sporturile de iarna va fi prelungita.Oficialul a spus ca statiunile de schi trebuie sa ramana inchise, din cauza riscului tot mai mare reprezentat de noile tulpini, mai contagioase, ale coronavirusului.Italia a inregistrat duminica 11.000 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, iar incidenta cazurilor la 100.000 de locuitori pe un interval de sapte zile ramane la 130.