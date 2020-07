Italia interzice intrarea in tara a persoanelor provenite din 13 tari

Pe lista realizata de Ministerul Sanatatii se afla Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brazilia, Bosnia si Herzegovina, Chile, Kuwait, Macedonia de Nord, Republica Moldova , Oman, Panama, Peru si Republica Dominicana.Interdictia se aplica oricarei persoane care a stat sau a calatorit in aceste tari in ultimele 14 zile, a afirmat ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, intr-un comunicat.Calatorii din toate celelalte state din afara Uniunii Europene si a spatiului Schengen pot intra in Italia, dar trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile."La nivel mondial pandemia este in faza sa ce mai acuta. Nu putem risipi sacrificiile facute de italieni in ultimele luni", a aratat Speranza.Italia a fost prima tara europeana care a fost afectata grav de epidemia de coronavirus dupa declansarea acesteia, pe 21 februarie.In Italia au avut loc aproape 35.000 de decese din cauza noului cornavirus, dar bilantul zilnic al mortilor si cazurilor noi a scazut puternic comparativ cu varful epidemiei, atins in luna martie.Joi, Agentia pentru Protectie Civila a anuntat 12 decese in ultimele 24 de ore, in scadere de la 15 in ziua precedenta, in timp ce numarul cazurilor noi a crescut de la 193 la 229.