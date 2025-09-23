Italia, pasi spre iesirea din criza politica: S-au ales presedintii Parlamentului

Deputatul Laura Boldrini, din partea coalitiei de stanga care a obtinut ceke mai multe voturi la recentele alegeri parlamentare din Italia, a fost aleasa presedinte a Camerei Deputatilor. Boldrini a fost jurnalista.

Boldrini a fost aleasa in Parlament pe listele Partidului Ecologie si Libertate, aflat in coalitia de stanga cu Partidul Democratic. Ea are 51 de ani, in trecut ea lucrand ca jurnalista si ca purtator de cuvant al Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati, mentioneaza Huffington Post.

Alegerea Laurei Boldrini reprezinta un pas important inspre finalizarea impasului politic rezultat in urma alegerilor neconcludente din 24-25 februarie.

In discursul inaugural, Boldrini a spus ca "aceasta Camera va trebui sa fie atenta la suferinte unei intregi generatii".

In Senat, unde nici stanga si nici dreapta nu aveau majoritate, s-a reusit desemnarea unui fost procuror anti-mafia, Pietro Grasso, in functia de presedinte.

Odata facute cele doua numiri, coalitia de stanga, care a obtinut cele mai multe voturi la alegeri, va putea demara discutiile pentru formarea unui nou guvern.

