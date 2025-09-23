Italia, pasi spre iesirea din criza politica: S-au ales presedintii Parlamentului

Autor: Ovidiu Albu
Duminica, 17 Martie 2013, ora 15:53
1861 citiri
Italia, pasi spre iesirea din criza politica: S-au ales presedintii Parlamentului
Foto: style.it

Deputatul Laura Boldrini, din partea coalitiei de stanga care a obtinut ceke mai multe voturi la recentele alegeri parlamentare din Italia, a fost aleasa presedinte a Camerei Deputatilor. Boldrini a fost jurnalista.

Boldrini a fost aleasa in Parlament pe listele Partidului Ecologie si Libertate, aflat in coalitia de stanga cu Partidul Democratic. Ea are 51 de ani, in trecut ea lucrand ca jurnalista si ca purtator de cuvant al Inaltului Comisariat ONU pentru Refugiati, mentioneaza Huffington Post.

Alegerea Laurei Boldrini reprezinta un pas important inspre finalizarea impasului politic rezultat in urma alegerilor neconcludente din 24-25 februarie.

In discursul inaugural, Boldrini a spus ca "aceasta Camera va trebui sa fie atenta la suferinte unei intregi generatii".

In Senat, unde nici stanga si nici dreapta nu aveau majoritate, s-a reusit desemnarea unui fost procuror anti-mafia, Pietro Grasso, in functia de presedinte.

Odata facute cele doua numiri, coalitia de stanga, care a obtinut cele mai multe voturi la alegeri, va putea demara discutiile pentru formarea unui nou guvern.

Previziune sumbră a lui Kelemen Hunor: „Ne așteaptă o iarnă grea”. Pe ce subiect nu e de acord cu Bolojan
Previziune sumbră a lui Kelemen Hunor: „Ne așteaptă o iarnă grea”. Pe ce subiect nu e de acord cu Bolojan
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că România va avea „o iarnă grea” și propune prelungirea măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă șase...
Diana Șoșoacă, așteptată marți la Parchetul General. Ce riscă dacă nu se prezintă
Diana Șoșoacă, așteptată marți la Parchetul General. Ce riscă dacă nu se prezintă
Diana Șoșoacă a fost citată marți, 23 septembrie, la Parchetul General în calitate de suspectă într-un dosar în care sunt investigate 11 infracțiuni, au informat surse judiciare. Potrivit...
#criza politica Italia, #presedinti parlament Italia, #rezultate alegeri Italia , #Italia
Comentarii
Poza imbacsitul
imbacsitul
rank 5
Boldrini, Boldrini, Oldrini, Boldrini - in majoritatea citarilor
se numeste Boldrini deci presupun ca Oldrini e o gresala de tastare! Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: gestul facut de Lamine Yamal, imediat dupa finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Digi24.ro
VIDEO Chirurg acuzat de malpraxis: o pacienta spune ca s-a internat pentru lifting mamar si s-a ales cu alta operatie
DigiSport.ro
Tatal lui Lamine Yamal nu s-a putut abtine si "a explodat", dupa ce Ousmane Dembele a castigat Balonul de Aur

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Femeie condamnată la închisoare după ce și-a ucis copiii. Minorii au fost ascunși în valize
  2. Avertismentul Jandarmeriei privind desfășurarea a peste 500 de militari români și străini: ”Facem apel la populație să nu intre în panică!”
  3. Lovitură pentru Donald Trump. Germania a lansat un uriaș plan de achiziții militare, de peste 80 de miliarde de euro, însă doar 8% sunt din SUA
  4. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. De când încep să scadă temperaturile
  5. NATO a activat Articolul 4. Ambasadorii celor 32 de state membre au fost convocați și pregătesc o reacție după provocările repetate ale Rusiei
  6. Alerte de vreme severă imediată. Zonele în care vizibilitatea scade sub 50 de metri
  7. Un tronson care leagă două orașe importante din România ratează termenul din PNRR și riscă să rămână nefinalizat. Avertisment de la Asociația Pro Infrastructură
  8. Coșmarul prin care a trecut o româncă după o operație estetică la sâni. „Asistentele s-au adunat în jurul meu și au zis că nu e posibil așa ceva”
  9. Românul care se află pe lista celor 17 europarlamentari care contează în actuala legislatură. Care este rolul său în Parlamentul European
  10. Avion rusesc doborât după câteva minute într-o țară NATO. Lecția primită după ce i-a încălcat spațiul aerian