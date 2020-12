Italia planifica noi restrictii pentru sarbatorile de Craciun si Anul Nou

"Acum avem nevoie de alte masuri restrictive", a declarat Conte pentru ziarul La Stampa, fara a oferi mai multe detalii. Italia este una dintre tarile cele mai afectate de pandemie. Cu o populatie de 60 milioane de locuitori, tara a inregistrat in jur de 65.000 de decese legate de COVID-19, cel mai mare numar de morti din Europa."Trebuie sa prevenim cu totii un al treilea val (al virusului) pentru ca ar fi devastator si in ceea ce priveste pierderea de vieti omenesti", a spus Conte.La inceputul acestei luni, guvernul a adoptat deja un pachet antivirus pentru sezonul de vacanta de sfarsit de an, inclusiv o prelungire a restrictiilor de circulatie pe timpul noptii.De asemenea, oamenii nu pot calatori intre regiuni in perioada 21 decembrie-6 ianuarie. In zilele de Craciun si de Anul Nou, ei nu pot parasi orasele in care locuiesc.Ministrul adjunct al sanatatii, Sandra Zampa, a declarat radioului public RAI ca guvernul ia in considerare masuri pentru "a limita si mai mult deplasarea oamenilor".Optiunile variaza de la restrictii in "zone portocalii pana la posibil zone rosii", a spus ea.Potrivit RAI, o decizie este asteptata in 48 de ore.Restrictiile in zonele declarate portocalii ar presupune inchiderea restaurantelor si interzicerea parasirii oraselor de resedinta; cele din zonele rosii ar insemna inchiderea oamenilor acasa, cu exceptia deplasarilor la munca, din motive de sanatate sau urgente.Italia a ridicat restrictiile din zonele declarate rosii in regiunile considerare cu risc ridicat abia saptamana trecuta. Noile restrictii intervin dupa ce Germania si Olanda au decis sa impuna lockdown-uri nationale.