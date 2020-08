Italia prelungeste pana pe 7 septembrie masurile menite sa stopeze raspandirea COVID-19. Masca, obligatorie in spatiile publice

Astfel, oamenii vor trebui sa poarte in continuare masca in locurile publice, sa respecte distanta fizica, iar adunarile cu numar mare de persoane raman interzise.Conte a vorbit despre "masuri echilibrate care sunt conforme cu situatia actuala" si a atras atentia ca oamenii trebuie sa ramana vigilenti in privinta virusului. Italia s-a numarat printre tarile sever lovite de pandemia de coronavirus in primavara.Conform decretului, vasele de croaziera vor putea incepe sa navigheze din 15 septembrie, insa norme stricte de igiena vor trebui respectate la bord.De la 1 septembrie, centrele expozitionale vor putea fi deschise, iar constructia si organizarea spatiilor expozitionale poate incepe imediat.Pentru sustinerea turismului si a culturii au fost alocate alte trei miliarde de euro.Premierul Conte le-a cerut italienilor sa continue sa participe la masurile de ingradire a virusului. "Nu trebuie sa lasam garda jos si sa irosim eforturile" depuse pana acum, a avertizat premierul italian. "Inteleg ca tinerii ar dori sa revina la viata de noapte, insa trebuie sa se comporte responsabil. Miza o reprezinta sanatatea persoanelor iubite", a mai spus premierul italian.