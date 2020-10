Italia prelungeste starea de urgenta pana anul viitor. Parlamentul de la Roma urmeaza sa decida masurile in cazul persoanelor care vin din Romania

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Parlamentul de la Roma a aprobat cu majoritate de voturi prelungirea starii de urgenta pana la 31 ianuarie 2021, asa cum a solicitat premierul Giuseppe Conte. Solictarea a fost aprobata cu 253 de voturi pentru si cinci impotriva, iar opozitia nu a participat la vot, relateaza RFI. Aceasta prelungire a starii de urgenta inseamna ca toate restrictiile sanitare impuse de Italia pana la momentul actual raman in vigoare. In plus, reconfirma premierului puterea de a emana decrete fara alte dezbateri si aprobari in Parlament.In toata perioada starii de urgenta, Guvernul poate continua programele de subventionare a activitatilor comerciale afectate de pandemie atat din bugetul national cat si din finantarile europene.Italia se pregateste, in paralel, sa impuna noi masuri anti-COVID. Pentru ca tara inregistreaza o crestere zilnica a cazurilor de coronavirus, noile restrictii se vor concentra pe comportamentul individual.Purtarea mastii pe strada va fi obligatorie in toata Italia, nerespectarea restrictiilor va fi pedepsita cu amenzi de la 400 pana 1.000 de euro, iar telemunca este si va fi incurajata dar acolo unde nu este posibila, protocoalele de siguranta sanitara trebuie respectate cu rigiditate.Teatrele, cinematografele si salile de concert vor ramane deschise, dar nu vor gazdui mai mult de 200 de persoane in interior si 1.000 in exterior.In plan extern, persoanele care sosesc din Marea Britanie Olanda , Belgia, Croatia, Malta, Grecia Spania si din mai multe regiuni ale Frantei sunt obligate sa faca un test molecular.In curand, italienii vor decide si situatia romanilor. In prezent, persoanele care sosesc din Romania sunt obligate sa intre intr-o carantina de 14 zile la domiciliu. Noul decret ar putea fi votat saptamana viitoare, pentru ca opt parlamentari sunt in izolare, fiind testati pozitiv cu Covd-19.