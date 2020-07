Italia prelungeste starea de urgenta pana pe 15 octombrie. In ultimele saptamani s-au inregistrat in medie 200 de noi cazuri/ zi

Executivul condus de Giuseppe Conte a aprobat miercuri seara extinderea starii de urgenta decretate pe 31 ianuarie, cand a inceput criza sanitara, si care urma sa expire vineri.Pentru aceasta prelungire coalitia guvernamentala formata in principal din Partidul Democrat (de centru-stanga) si Miscarea cinci Stele au consultat cele doua camere legislative, Senatul si Camera Deputatilor. Insa extinderea starii de urgenta a fost respinsa de partidele de dreapta aflate in opozitie, respectiv Liga, Fratii Italiei, Forta Italia (formatiunea lui Silvio Berlusconi ) si alte partide mai mici.Opozitia considera ca prelungirea starii de urgenta nu se mai justifica la ora actuala in conditiile scaderii notabile a numarului de infectari si priveste cu circumspectie gestiunea situatiei prin decrete.Premierul Giuseppe Conte sustine in schimb ca prin mentinerea starii de urgenta guvernul va fi mai bine pregatit sa raspunda rapid si eficient aparitiei unor focare si a negat orice incalcare a libertatilor cetatenesti, raspunzand astfel unei acuzatii a opozitiei, el promitand totodata ca aceasta este ultima prelungire a starii de urgenta daca situatia epidemiologica nu se va agrava.Epidemia pare sub control in acest moment in Italia, unde in ultimele saptamani s-au inregistrat in medie aproximativ 200 de noi cazuri de infectare pe zi. Totusi, autoritatile avertizeaza ca virusul ramane in circulatie si insista ca trebuie respectate in continuare regulile de preventie.