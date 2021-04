Italia anunta ca ii primeste pe turistii care prezinta un certificat de vaccinare

Draghi a declarat, potrivit ABC News, ca Italia trebuie sa se concentreze pe vaccinarea 100% a varstnicilor si a persoanelor vulnerabile pentru ca activitatea economica a tarii sa poata fi reluata rapid.El s-a aratat increzator, in ciuda unei incetiniri a administrarii vaccinurilor anti-Covid in timpul sarbatorilor pascale si din cauza unor intarzieri in primirea dozelor, ca Italia isi va atinge obiectivul de 500.000 de doze administrate zilnic pana la finalul lunii aprilie. Astfel, va fi posibil ca pana la finalul lunii septembrie 80% din populatie sa fie vaccinata."Exista posibilitatea unei cooperari intre tarile mediteraneene: Italia are multe de invatat de la Grecia si Spania . Trebuie sa actionam imediat pentru a primi turistii vaccinati".El a subliniat ca aceste doua tari se pregatesc pentru revenirea turistilor dupa ce restrictiile de calatorie impuse in pandemie.Si Italia face deja planuri pentru a primi turistii straini, incepand cu cei care au certificate care sa ateste vaccinarea impotriva Covid-19.Ministrul italian al Turismului spera sa promoveze unele dintre insulele mici ale tarii, precum Capri, ca "libere de Covid", pentru a-i incuraja pe turisti sa revina.Massimo Garavaglia a declarat pentru La7: "2 iunie este sarbatoare nationala si acela poate fi momentul pentru redeschiderea turismului".