Spaima in Italia dupa ce noua tulpina a coronavirusului din Marea Britanie a ajuns si aici. Tara confirma primul caz de infectare

Pacientul a sosit ''in ultimele zile'' impreuna cu partenera sa, intrand in Italia prin aeroportul Fiumicino din Roma, mai precizeaza ministerul italian, adaugand ca acestia si contactii lor sunt in izolare., testarea tuturor persoanelor venite recent din aceasta tara si interzicerea intrarii in Italia in cazul nerezidentilor care in ultimele doua saptamani au calatorit in Regatul Unit.Potrivit expertilor, nu exista indicii ca noua tulpina a coronavirusului SARS-CoV-2 ar fi mai letala decat cele precedente, insa ea este mai contagioasa.Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) nu a exclus duminica posibilitatea ca aceasta noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 sa circule deja in afara Marii Britanii si a cerut autoritatilor statelor membre ale UE sa ia masuri prompte, in special sa identifice rapid si sa izoleze persoanele venite din zonele afectate si contactii lor si sa intensifice testarea.Potrivit ECDC si Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), mai multe cazuri de infectare cu noua tulpina au fost deja confirmate in afara Marii Britanii, respectiv noua cazuri in Danemarca si cate unul in Olanda si Australia. ''Mai multe alte tari au semnalat OMS alte variante care cuprind unele dintre schimbarile genetice ale variantei britanice'', in special o mutatie denumita 'N501Y', precizeaza OMS.Africa de Sud, care la randul ei a semnalat vineri o varianta problematica a coronavirusului SARS-CoV-2, considera de asemenea ca mutatia 'N501Y' se afla la originea cresterii numarului cazurilor de COVID-19, mai multe cercetari fiind in desfasurare.