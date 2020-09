Italia redeschide scolile, dupa ce a facut pregatiri de amploare: Autoritatile au alocat 2,3 miliarde euro si distribuie zilnic masti gratuite elevilor

Italia a locat 2,3 miliarde de euro

Purtarea mastii, obligatorie

In unele regiuni s-a decis amanarea orelor

La ceremonia de deschidere a noului an scolar participa presedintelui Republicii, Sergio Mattarella care a ales sa mearga la o scoala de la Vo, una din localitatile simbol in lupta anti coronavirus. In Italia peste 35.000 de persoane au murit in urma infectarii cu virusul Sars-Cov-, relateaza corespondentul RFI de la Roma. 13 din 20 de regiuni din Italia deschid astazi noul an scolar, in ciuda problemelor pe care pandemia de coronavirus le-a generat. Guvernul de la Roma insista pentru reluarea cursurilor pe cat posibil in prezenta si incurajeaza elevii, profesorii si familiile sa aiba curaj si responsabilitate pentru ca scoala, una din institutiile esentiale ale statului, sa -si poata relua activitatea.Potrivit RFI, Italia este tara care a alocat 2,9 miliarde de euro pentru inceperea noului an scolar, cea mai mare suma din Uniunea Europeana , spune ministrul italian al Educatiei, Lucia Azzolina.Pentru "o scoala sigura", Guvernul a promis ca 11 milioane de masti vor fi distribuite zilnic, gratis, in scoli si a achizitionat 2 milioane de teste serologice pentru angajatii din invatamant. Teste efectuate deja in proprortie de 50% care au aratat ca 13.000 de profesori si alti angajati din invatamant sunt pozitivi la virusul Sars-cov 2 si ca urmare, vor trebui sa prezeninte un test molecular negativ pentru intoarcerea la scoala.In strategia Guvernului cu privire la noul an scolar se afla si testarea masiva a elevilor.Un test de saliva cu raspuns rapid, maxim 30 de minute pentru ca: " Acolo unde vor fi pozitivi, vom face test intregii clase si pe esantioane pentru restul elevilor," spune Alessio D'Amato, responsabil pentru Sanatatate a Regiunii Lazio. Echipe mobile anticovid vor merge in scoli si vor testa elevii. Este asteptata, asadar spre sfarsitul lunii, avizarea testului rapid de saliva de catre Institutul National de Boli Infectioase din Roma, Spallanzani.Intre timp, parintii au primit prin posta electronica protocolul sanitar si indicatiile privind accesul elevilor in clase, singuri si urmarind trasee precise, delimitate prin culori si indicatoare adezive.Scoala in timpul pandemiei este mult diferita, iar elevilor li se cere maxima colaborare si rabadare: purtarea mastii este obligatorie dupa 6 ani si in toate situatiile in care un elev isi paraseste banca . Parintii sunt cei care masoara acasa temperatura elevului, iar o valoare de 37,5 grade C inseamna interzicerea accesului in scoala.Unele regiuni au decis amanarea inceperii scolii spre sfarsitul lunii, dupa votul la Referendumul pentru reducerea numarului de parlamentari care se va organiza in multe scoli. Lipsesc inca profesorii-circa 50.000 potrivit sindicatului CISL-, lipsesc spatii si banci.Cu toate aceasta, mai relateaza RFI, Guvernul condus de Giuseppe Conte da asigurari ca deschiderea scolii astazi se face in siguranta. Primul ministru Conte cere fiecaruia sa se implice, sa respecte regulile anticovid 19. In timp ce din localitatea Vo, din Veneto, unul din simbolurile luptei anticoronavirus, in prezenta presedintelui Republicii, Sergio Mattarella, ministrul educatiei, Lucia Azzolina, anunta inceperea noului an scolar pentru 5, 6 milioane de elevi- o provocare pentru intreaga tara, acum pe timp de pandemie.