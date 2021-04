Una dintre tarile cel mai afectate de COVID din Europa anunta restrictii mai putine incepand de luni

Numarul de noi infectari a scazut cu 30% in ultimele cinci zile, comparativ cu aceeasi perioada a saptamanii trecute. Italia a inregistrat pana acum 113.579 de decese legate de COVID, a doua cea mai mare rata din Europa dupa Marea Britanie si a saptea din lume.Potrivit Ministerului Sanatatii, vineri s-au inregistrat 18.938 de noi cazuri fata de 17.221 joi, respectiv 718 victime fata de 487 joi.Italia are un sistem cu patru niveluri, codificat prin culori, pentru a calibra restrictiile in vigoare in cele 20 de regiuni ale sale.O mare parte din nordul tarii, cel mai afectat de epidemie, va iesi din zona rosie si va intra in cea portocalie, ceea ce inseamna ca restrictiile devin mai putin severe. Insula Sardinia este singura regiune care trece de la portocaliu la rosu.In urma cu o luna, Sardinia era singura regiune in "zona alba", adica viata de zi cu zi era aproape normala, insa infectiile au crescut.Potrivit ANSA, de luni Italia devine portocalie, cu doar 4 regiuni in zona rosie, inclusiv Sardinia. "Restrictiile si zonele rosii aduc primele rezultate, dar contextul este inca foarte complicat si trebuie sa fim foarte precauti", a spus ministrul sanatatii , Roberto Speranza.Prin urmare, Calabria, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemont si Toscana se alatura regiunilor din zona portocalie: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto, provincia Bolzano si Trento. Magazinele se vor redeschide si este permisa vizitarea unui prieten o data pe zi.Cu toate acestea, 11,4 milioane de italieni raman in zona rosie: cei care locuiesc in Campania, Puglia, Valle d'Aosta si Sardinia. Sistemul de sanatate ramane sub tensiune , iar unitatile de terapie intensiva sunt inca peste pragul critic. Decesele zilnice continua sa se acumuleze.