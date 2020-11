Italia va interzice petrecerile in aer liber in seara de Revelion

Guvernul va anunta noi masuri de combatere a pandemiei

"Daca vom decide ca oamenii nu vor putea sa ramana in exterior dincolo de o anumita ora, atunci cu totii vom trebui sa ne intoarcem la casele noastre indiferent de lucrurile pe care le-am avea de facut", a declarat ministrul pentru Afaceri Regionale, Francesco Boccia, pentru televiziunea publica italiana (RAI)."Cat despre petrecerile de Revelion? Vom sarbatori acasa", a adaugat el.Guvernul condus de prim-ministrul Giuseppe Conte va avea de luat o decizie dificila in aceasta saptamana in privinta gradului in care restrictiile impuse pentru a limita raspandirea noului coronavirus vor putea fi relaxate inainte de sezonul sarbatorilor de iarna.Ministrul Francesco Boccia ar fi folosit in fata colegilor sai din guvern expresia "peste cadavrul meu" atunci cand a fost discutata optiunea de a impinge limita orara (ora locala 22:00) a actualei interdictii de circulatie in Italia pana la o ora mai tarzie."Da, este ceea ce cred eu", a confirmat el aceasta informatie pentru postul RAI.Guvernul italian va anunta noi masuri de combatere a epidemiei de coronavirus cel mai tarziu pana joi, data la care vor expira actualele restrictii. Executivul italian va discuta aceste masuri cu presedintii regionali in cursul zilei de marti.Presedintele regiunii Liguria, Giovanni Toti, a cerut "un Craciun cu ceva mai multa libertate pentru economie si socializare" in zonele cu rate mici de infectare.El a sugerat ca restaurantele sa fie autorizate sa ramana deschise in timpul serii (in prezent, restaurantele italiene se inchid la ora locala 18:00) si ca italienii sa poata sa participe la slujba de la miezul noptii in Ajunul Craciunului.Alte chestiuni intens dezbatute sunt relaxarea interdictiei de calatorie intre regiunile italiene, permisiunea ca italienii sa se alature rudelor lor cu ocazia sarbatorilor si o aprobare ce ar putea fi acordata statiunilor in care sunt organizate vacante de schi.Directorul Asociatiei nationale a medicilor din Italia (FNOMCeO), Filippo Anelli, s-a declarat impotriva unei relaxari de tip "libertate pentru toti" si a spus ca restrictiile ar trebui sa fie mentinute pentru a evita aparitia unui nou val de infectari cu SARS-CoV-2.